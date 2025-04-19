📹❗️Гусеничные робототехнические платформы «Варан» переданы в строевые части ВС РФ «Варан» представляет собой многофункциональную гусеничную платформу, способную транспортировать грузы массой до 1,5 тонн.
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📹❗️Гусеничные робототехнические платформы «Варан» переданы в строевые части ВС РФ «Варан» представляет собой многофункциональную гусеничную платформу, способную транспортировать грузы массой до 1,5 тонн.