В Финляндии предложили расстреливать людей, пересекающих границу

Граница с Россией закрыта из-за большого потока мигрантов.В Финляндии представитель правой партии «Истинные финны» Яри Налли высказался о необходимости расстреливать тех, кто незаконно пересекает границу.
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