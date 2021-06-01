В шести центрах «Мои документы» СЗАО теперь можно зарегистрировать брак

С 31 мая в офисах «Мои Документы» появились новые услуги органов ЗАГС. Теперь в МФЦ районов Строгино, Покровское-Стрешнево, Щукино, Северное и Южное Тушино, Хорошево-Мневники, Митино можно: – зарегистрировать брак, но в неторжественной обстановке ; – расторгнуть брак между гражданами РФ по совместному заявлению и взаимному согласию (при отсутствии общих несовершеннолетних детей и при условии, что брак был заключен на территории Москвы либо хотя бы один из супругов проживает в Москве); – получить повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных органами ЗАГС Москвы (в том числе на несовершеннолетних детей); – внести исправления и изменения в записи актов гражданского состояния, например, в свидетельство о рождении, заключении брака или развода, усыновлении и другие документы; – осуществить регистрацию рождения и смерти по заявлению юридического лица; Еще одна услуга ЗАГС – «Проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС, составленных в Москве, в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации» с сегодняшнего дня доступна во всех центрах «Мои Документы».