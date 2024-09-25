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Царьград

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Лавров выдал базу об СВО, России и Западе: "Они другого языка не понимают"

Лавров выдал базу об СВО, России и Западе: "Они другого языка не понимают"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как всегда, точен в своих оценках. На этот раз он выдал базу об СВО, России и Западе.

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