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«Белые медведи будут в восторге!»: читателей Telegraph позабавило, что 20 торговых судов оказались в ледовой ловушке Севморпути

Застрявшие корабли ждут помощи ледоколов. Около двадцати торговых судов оказались в ледовой ловушке, так как воды Северного морского пути замерзли на две недели раньше, чем ожидалось.

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