«Студенческий десант» высадился в УМВД России по Ярославской области

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся 3-го курса Ярославского градостроительного колледжа познакомились с деятельностью Управления по работе с личным составом, куда входят отделы профессиональной подготовки, комплектования, морально-психологического обеспечения, инспекция по работе с личным составом.
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