Мэр дал екатеринбуржцам повод для зависти, вернувшись из Ташкента. Фото

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, впечатлившись главным парком Ташкента, призвал горожан — если они хотят такое же — поучаствовать в голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
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