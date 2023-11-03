´Ура, каникулы´ именно с таким весёлым настроением дети встречают долгожданные осенние каникулы.

Это всегда прекрасный повод для развлечений, игр и танцев.УК ´Центр досуга и творчества г. Бобруйска´ открыли каникулы для оздоровительных лагерей ГУО ´Средняя школа №31´, ГУО ´Гимназия №2´ проведением театрализованной музыкально-игровой программы ´Следопыты´.