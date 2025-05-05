Путин: Если в России не будет роста населения — страну не удержать

Ирина

Для начала,лишить всех дотаций и вышвырнуть из страны все семьи мигрантов.Далее отменить ювенальную юстицию. Перетрясти и проверить всё МВД,МО и судебную систему на коррупцию.Вполовину урезать зарплаты депутатам.При рождении третьего и последующего ребёнка выдавать сертификат на жильё. Повысить зарплаты рабочим,находящимся у станка,в шахте и т.д. Повысить пенсии и детские пособия не по инфляции,а до конкретной суммы:Пенсионерам-40 тыс,детям-в зависимости от возраста,до 20 тыс.И каждый год увеличивать эти пособия на конкретное число.