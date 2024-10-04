Он предлагает сделать жизнь невыносимой…

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предлагает довести размер алиментов до трех четвертей от дохода бывшего супруга: — Мы обнаружили, что лучший способ улучшить качество жизни людей — это запретить разводы в стране, — сказал Зубец.
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