Он предлагает сделать жизнь невыносимой…

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предлагает довести размер алиментов до трех четвертей от дохода бывшего супруга: — Мы обнаружили, что лучший способ улучшить качество жизни людей — это запретить разводы в стране, — сказал Зубец.