Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил три дрона ВСУ за одно боевое дежурство

Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Восток» уничтожили три БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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