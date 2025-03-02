Безуглая объяснила большие потери ВСУ при ударе по полигону построением: "Никто не наказан"

Депутат Рады связала массовую гибель солдат ВСУ на полигоне "Новомосковский" с построением.Массовая гибель военнослужащих 157-й омбр ВСУ на полигоне «Новомосковский» в Днепропетровской области связана с тем, что командование вывело их на построение.
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