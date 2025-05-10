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Volvo отзовет 450 тыс. автомобилей из-за неработающей камеры заднего вида

Volvo отзовет 450 тыс. автомобилей из-за неработающей камеры заднего вида

Компания Volvo Cars отзывает для ремонта 450 тыс. автомобилей, сообщает carscoops.com. Речь идет о машинах 10 моделей 2021–2025 годов выпуска: Volvo C40, S60, S90, V60 и V60 Cross Country, V90 и V90 Cross Country, XC40, XC60 и XC90.

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