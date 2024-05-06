Как криптовалюта влияет на развивающиеся рынки? В последние годы криптовалюты оказали значительное влияние на развивающиеся рынки, предоставляя новые возможности для экономического роста, улучшения финансовой интеграции и ускорения цифровизации.
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