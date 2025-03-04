Ночью Астраханскую область пытался атаковать БПЛА

Сегодня в ночь с 3 на 4 марта в регионе была введена беспилотная опасность. По оперативным данным Минобороны России, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над Астраханской областью.
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