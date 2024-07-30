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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Натан Менса будет выступать за «Сан-Антонио» на двустороннем контракте

Центровой (26 лет, 208 см) получил от «Сперс» двусторонний контракт. В минувшем сезоне НБА уроженец Ганы провел 25 матчей за «Шарлотт», набирая 1,3 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

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