Натан Менса будет выступать за «Сан-Антонио» на двустороннем контракте

Центровой (26 лет, 208 см) получил от «Сперс» двусторонний контракт. В минувшем сезоне НБА уроженец Ганы провел 25 матчей за «Шарлотт», набирая 1,3 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.
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