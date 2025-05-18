Сохранение памяти о Великой Отечественной в условиях информационных войн

Злата СИМАШ Несмотря на то, что уже больше 30 лет нет Советского Союза, а на его пространстве давно сформировались 15 «национальных квартир», несмотря на то что с момента окончания Великой Отечественной войны прошло 80 лет, Великая Победа до сих пор остается одним их ключевых факторов, объединяющих народы бывшего СССР.
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