Сохранение памяти о Великой Отечественной в условиях информационных войн

Злата СИМАШ Несмотря на то, что уже больше 30 лет нет Советского Союза, а на его пространстве давно сформировались 15 «национальных квартир», несмотря на то что с момента окончания Великой Отечественной войны прошло 80 лет, Великая Победа до сих пор остается одним их ключевых факторов, объединяющих народы бывшего СССР.