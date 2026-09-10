Директор «Металлурга» о Яковлеве в запасе: «Тренер постоянно твердит о том, что все по спортивному результату. Я не вижу здесь сиюминутной проблемы. Мы работаем с этим»

Директор « Металлурга » Алексей Жлоба высказался о ситуации вокруг защитника Егора Яковлева . – Капитан вашей команды Яковлев не играет и сидит в запасе, не можем такого припомнить… – Есть примеры, когда капитан не участвует по спортивному принципу, мы не первооткрыватели.