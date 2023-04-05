Наш потерянный мир

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Польский генерал заявил, что Зеленский поедет в Варшаву для подготовки переговоров с РФ

Польский генерал заявил, что Зеленский поедет в Варшаву для подготовки переговоров с РФ

Экс-командующий Сухопутными силами Польши, бывший заместитель министра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский совершит поездку в Варшаву с целью подготовки к переговорам с Москвой.

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