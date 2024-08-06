Поставки трубопроводного газа из России в Европу взлетели

По итогам января-июля 2024 года поставки российского газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 40,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 9,26 миллиарда кубометров.
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