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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Свердловский губернатор раздал поручения после приезда Путина

Свердловский губернатор раздал поручения после приезда Путина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля, ФедералПресс. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения правительству региона и главам муниципальных образований по итогам визита президента России Владимира Путина в Свердловскую область 15 февраля, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

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