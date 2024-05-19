МИД Ирана поблагодарил страны, выразившие готовность помочь в поисках Раиси

Руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани поделился сведениями о том, что власти благодарны всем державам, которые помогли в поисковой операции, в ходе которой расследуется пропажа главы государства Эбрахима Раиси.
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