Вечные химикаты достигли необычайного уровня на базе ВВС США Холломан

Команда исследователей из Музея юго-западной биологии Университета Нью-Мексико сообщила о неожиданно высоком уровне химического загрязнения диких птиц и млекопитающих на базе ВВС Холломан, недалеко от Аламогордо, штат Нью-Мексико, сообщает «phys.
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