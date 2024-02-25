Вечные химикаты достигли необычайного уровня на базе ВВС США Холломан

Команда исследователей из Музея юго-западной биологии Университета Нью-Мексико сообщила о неожиданно высоком уровне химического загрязнения диких птиц и млекопитающих на базе ВВС Холломан, недалеко от Аламогордо, штат Нью-Мексико, сообщает «phys.