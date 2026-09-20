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В Госдуме назвали бесовством заявление Каллас о выборах в России

В Госдуме назвали бесовством заявление Каллас о выборах в России

REUTERS Европейские чиновники сходят с ума, глядя на выборы в России, просто потому, что завидуют настоящей демократии.

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