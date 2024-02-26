Боррель признал окончание эры доминирования Запада

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, рассуждая о сегодняшней геополитической напряженности в мире и отношениях Европы со странами Глобального Юга, заявил, что эпоха доминирования Запада окончательно завершилась.
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