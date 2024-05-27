Тайвань получит от США новейшее оружие, а не старое, как Украина

Правительство США намерено поставлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, как Украине, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).
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