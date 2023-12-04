На астраханском военном полигоне приняли присягу новобранцы

Осенние призывники, прибывшие на полигон Капустин Яр, торжественно присягнули на верность Родине. Начальник 4-го Государственного центрального межвидового полигона генерал-майор Евгений Коноваленков пожелал солдатам достойно проявить себя во время прохождения военной службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии