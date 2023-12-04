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На астраханском военном полигоне приняли присягу новобранцы

На астраханском военном полигоне приняли присягу новобранцы

Осенние призывники, прибывшие на полигон Капустин Яр, торжественно присягнули на верность Родине.  Начальник 4-го Государственного центрального межвидового полигона генерал-майор Евгений Коноваленков пожелал солдатам достойно проявить себя во время прохождения военной службы.

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