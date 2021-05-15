Сын собирал мамины вещи, чтобы отправить её в пансионат для пожилых, но случайно обнаружил свидетельство об усыновлении и письмо

ЮлияДети и семьяСын собирал мамины вещи, чтобы отправить её в пансионат для пожилых, но случайно обнаружил свидетельство об усыновлении и письмо Ирина взяла ребенка из приюта. Он попал туда сразу после того как родился, - его родная мать просто отказалась от него.Вернуться к статье45НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВалентинаЯ не верю в такой конец. Думаю что Олег просто отравил свою маму и счастлива зажил без нееНасырова НатальяТоже сомневаюсь, сама воспитала трех приемных девочек. Ушли и даже не звонят. Чужое оно и есть чужое. И в опеке нам говорили, не ждите от приемных детей благодарности. Это просто ваша работа.Степан РотарьДо чего же оскотинилось общество при "святом" капитализме.ВВиталикЛично знаю женщину взявшую из приюта мальчишку трёх месяцев от роду. Сейчас ему 45 лет и он любит и заботится о своей приёмной матери так как порой родные дети себя не ведут. Так что сколько семей столько и судеб.
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