"По натовским аэродромам": Запад посылает России ядерный сигнал. Чем ответим?

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Комментарии
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Александр Бабин
Как же эти дятлы хотят поиграть в ядерную войнушку.А ведь потом будет поздно кричать-а нас за что=ИДИОТЫ
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21 час.

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