КГХ Москвы призвали жителей в непогоду не укрываться под деревьями

Москвичей в непогоду просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы, пишет «Агентство городских новостей «Москва».
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