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Учёные забили тревогу: планета Земля стремительно теряет воду

Учёные забили тревогу: планета Земля стремительно теряет воду

Гидрологи из Университета Мельбурна обнаружили, что глобальное потепление сократило объёмы воды в почве, водоёме и снежном покрове.

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