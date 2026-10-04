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Царьград

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Wall Street Journal: США вывели бомбардировщики B-1 из Фэрфорда

Wall Street Journal: США вывели бомбардировщики B-1 из Фэрфорда

США вывели с британской базы Фэрфорд все бомбардировщики B-1 из-за предполагаемой угрозы терактов. Пять граждан Британии задержаны на основании подозрений, также задержан мужчина с двойным ирано-британским гражданством.

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