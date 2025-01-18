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Про пацифизм, Украину, Израиль и стыд

Про пацифизм, Украину, Израиль и стыд

- Нет-нет, мы за мир! И вообще, стыдно на самом деле, что я русский, потому, что мы агрессоры. Это не годится никуда.

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