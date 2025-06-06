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Военное обозрение

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Концлагеря «светочей демократии»

Концлагеря «светочей демократии»

Западные страны — «борцы за демократию и права человека» — еще начиная с англо-бурской войны 1899–1902 годов не брезговали бросать в концлагеря сотни тысяч невинных людей, включая собственных и вполне лояльных граждан.

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