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Царьград

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"Ночка неспокойная": Жители Петербурга проснулись от сильного грохота 24 июля

"Ночка неспокойная": Жители Петербурга проснулись от сильного грохота 24 июля

В регионе была объявлена беспилотная опасность, атака велась десятками беспилотников ВСУ.В ночь на пятницу, 24 июля, Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны киевского режима, регион отражал налёт десятков беспилотников.

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