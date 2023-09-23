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У «Лиона» 4 поражения и 2 ничьих в 6 турах Лиги 1. Семикратный чемпион Франции идет 16-м в таблице

У «Лиона» 4 поражения и 2 ничьих в 6 турах Лиги 1. Семикратный чемпион Франции идет 16-м в таблице

В субботу команда Фабио Гроссо уступила «Бресту» в чемпионате Франции (0:1). В первых 6 матчах Лиги 1 «Лион» потерпел 4 поражения и 2 раза сыграла вничью.

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