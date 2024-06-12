Флаг РФ водрузили на 114-метровый пилон 4 моста в Новосибирске 12 июня

Ко Дню России на пилоне строящегося моста в Новосибирске традиционно водрузили государственный флаг страны «Группа «ВИС» традиционно отмечает государственный праздник установкой флага Российской Федерации на самой высокой точке Новосибирска – 114-метровом пилоне моста через реку Обь», — говорится в сообщении.