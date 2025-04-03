Победителя шоу «Танцы со звездами» Леднева обвинили в хищении у «Калашникова»

Октябрьский районный суд города Иваново отправил под домашний арест победителя шоу «Танцы со звездами» в 2010 году Алексея Леденева по делу о крупном хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников».
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