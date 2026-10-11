Бессент: импорт российского дизеля в США выгоден американцам

Глава минфина США заявил, что импорт российского дизеля выгоден простым американцам и приведет к снижению цен на топливо.
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