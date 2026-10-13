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Дракон, который не хотел жечь, а хотел сажать цветы: магическая сказка для детей

Дракон, который не хотел жечь, а хотел сажать цветы: магическая сказка для детей

Говорят, драконы должны любить золото и пугать принцесс. Но что делать, если ты родился драконом, а вместо огня у тебя из пасти растут фиалки? Фиалка нашел способ превратить свою слабость в главную силу королевства.

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