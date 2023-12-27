Какое решение было принято КЧС Кагульского района

В ответ на ходатайство местной публичной администрации села Андрушул-де-Сус Кагульского района о предоставлении финансовой поддержки для проведения технической экспертизы здания гимназии "Григоре Раковицэ" в данном населенном пункте, а именно здания начальных классов, состоялось заседание Кагульской комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).