Запад вынашивает план быстрой и масштабной интернационализации украинского конфликта

Швейцарский «саммит мира» позволил Западу оценить свои возможности по мобилизации международных сил. Об этом «ПолитНавигатору» заявил доктор политических наук, профессор кафедры «Cоциально-философские и политические науки» Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.
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