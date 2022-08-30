В Пакистане планируют построить солнечные электростанции на 9 гигаватт

Солнечные электростанции общей мощностью в 9 гигаватт планирует построить правительство Пакистана для решения вопроса с дорогостоящими энергоносителями, 30 августа сообщило агентство The Express Tribune со ссылкой на правительственную программу.
Солнечные электростанции общей мощностью в 9 гигаватт планирует построить правительство Пакистана для решения вопроса с дорогостоящими энергоносителями, 30 августа сообщило агентство The Express Tribune со ссылкой на правительственную программу.
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