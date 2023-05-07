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Орбан назвал часть Украины «древней венгерской землей»

Орбан назвал часть Украины «древней венгерской землей»

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его стране принадлежит часть территорий, входящих в состав нынешней Украины, на которых и сейчас проживает большое количество этнических венгров, пишет Daily News Hungary.

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