Орбан назвал часть Украины «древней венгерской землей»

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его стране принадлежит часть территорий, входящих в состав нынешней Украины, на которых и сейчас проживает большое количество этнических венгров, пишет Daily News Hungary.
Популярные статьи
- “Неприятно слышать”: Кадыров обратился к Шойгу, Герасимову и Пригожину после резких заявлений главы ЧВК “Вагнер”
- Финляндия в панике: из-за рисков разрыва договора с РФ стране грозит утрата доступа к Сайменскому каналу
- МО Румынии: российский Су-35 вызвал турбулентность и самолет НАТО чуть не рухнул в Черное море
Свежие комментарии