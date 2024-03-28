В ООН потребовали от РФ передать Киеву данные о жертвах крушения Ил-76 под Белгородом

В организации подчеркнули, что не смогли установить обстоятельства трагедии. Москва должна передать Киеву данные об украинских военнопленных, находившихся на борту самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области.
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