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В ООН потребовали от РФ передать Киеву данные о жертвах крушения Ил-76 под Белгородом

В ООН потребовали от РФ передать Киеву данные о жертвах крушения Ил-76 под Белгородом

В организации подчеркнули, что не смогли установить обстоятельства трагедии. Москва должна передать Киеву данные об украинских военнопленных, находившихся на борту самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области.

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Комментарии
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анатолий кириченко
пусть требуют от своих жен а не от нас
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