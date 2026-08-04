Стрелок с позывным Морген рассказал о собаке Баста, спасавшей российских бойцов на СВО

Собака Баста предупреждала о приближении опасности на расстоянии до километра В зоне специальной военной операции на Украине собака по кличке Баста неоднократно спасала жизни российских бойцов благодаря своему острому слуху.
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