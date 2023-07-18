То, что Украина является террористическим государством, ясно уже давно. И сегодняшний новый подрыв Крымского моста, и недавнее убийство бывшего командира подлодки в Краснодаре, и десятки, сотни аналогичных случаев, далеко не все из которых стали достоянием широкой общественности.
Ветеран ГРУ о том, почему Россия не отстреливает верхушку бандеровцев
Комментарии
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Федор Родников
Ссылка на прошлое это всё равно если старый хрыч вещает в кругу молодёжи какой у него в молодости был стояк.😜У нас,прости господи,лакейская дипломатия и такое же руководство страной.
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13 час.
Nikolia Vovchenko
Афтер,вы дебил или прикидываетесь...Есть главные преступники,а есть те,что по-мельче....И,по-умнее люди,не от нечего делать провели международный Нюрнбергский трибунал над захваченными военными преступниками в 1945 году...А,то ,что "вы"предлагаете больше напоминает создание "икон мучеников" для бендеровского фашистского отребья
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5 час.
Руслан Богомолов
Наш политический ВЕГЕТАРИАНЕЦ Путин не способен на такую политическую волю. Похоже, что руководство страной за 23 года сильно замылило его взгляды, опушистило что ли. Это уже не тот резкий и бескомпромиссный ЛИДЕР, обещавший мочить террористов и их пособников ВЕЗДЕ, и в сортире тоже.
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2 час.
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