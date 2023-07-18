Ветеран ГРУ о том, почему Россия не отстреливает верхушку бандеровцев

Федор Родников Ссылка на прошлое это всё равно если старый хрыч вещает в кругу молодёжи какой у него в молодости был стояк.😜У нас,прости господи,лакейская дипломатия и такое же руководство страной.

Nikolia Vovchenko Афтер,вы дебил или прикидываетесь...Есть главные преступники,а есть те,что по-мельче....И,по-умнее люди,не от нечего делать провели международный Нюрнбергский трибунал над захваченными военными преступниками в 1945 году...А,то ,что "вы"предлагаете больше напоминает создание "икон мучеников" для бендеровского фашистского отребья