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Шотландия — Венгрия, 23.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

Благодаря ничьей во втором туре между сборными Шотландии и Швейцарии в группе А на Евро-2024 появилась некоторая интрига относительно кандидатов на выход в плей-офф.

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