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Русский выпустил чистый заряд энергии в "чердачок" зазнавшегося мигранта, да так, что искры из глаз посыпались

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