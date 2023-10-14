Высокоинтенсивные интервальные тренировки снизили маркеры инсулинорезистентности у детей

Систематический обзор и метаанализ испанских ученых показал, что интервальные тренировки высокой интенсивности сами по себе или в сочетании с силовыми тренировками приводят к наибольшему снижению маркеров инсулинорезистентности у детей и подростков.
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